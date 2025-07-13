OTV: الجيش اوقف مجموعة تضم نحو 10 أشخاص من الجنسيات اللبنانية والسورية والأردنية في بلدة بتبيات – المتن الأعلى بحوزتهم معدات عسكرية

افادت قناة الـ "OTV" بان ​الجيش اللبناني​ نفذ مداهمة في بلدة بتبيات – المتن الأعلى (قضاء بعبدا)، أسفرت عن توقيف مجموعة تضم نحو 10 أشخاص من الجنسيات اللبنانية، السورية، والأردنية، واشارت المعلومات بانه عُثر بحوزة الموقوفين في المتن الاعلى على أسلحة فردية ومتوسطة، وذخائر، وقنابل، ونواظير ليلية. وتشير المعلومات إلى أن المجموعة كانت تعقد اجتماعات في هذا الموقع منذ أيام، ما أثار ريبة الأهالي.

وذكرت الـ"OTV" بان عددا من رؤساء بلديات المتن الأعلى دعوا المواطنين إلى توخي الحذر، والتواصل مع الأجهزة الأمنية عند الاشتباه بأي تحركات مشبوهة.