بهية الحريري هنأت الرئيس العام للرهبانية المخلصية أنطوان رزق ونقلت اليه تهاني سعد الحريري

زارت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة ​بهية الحريري​ دير المخلص وقدمت التهاني الى الرئيس العام الجديد للرهبانية المخلصية الأرشمندريت أنطوان رزق وأعضاء الهيئة الجديدة ( والذين تم انتخابهم السبت) ، ونقلت اليهم تهاني رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري، وذلك بحضور الرئيس السابق للرهبانية الأرشمندريت أنطوان ديب والأعضاء المدبرين ورئيس دير المخلص الأب شارل ديب وكهنة الدير وشخصيات ووفود مهنئة . وأثنت الحريري بالمناسبة على جهود الأرشمندريت ديب طيلة فترة توليه لمهامه على رأس الرهبانية ، متمنية للرئيس الجديد الأرشمندريت رزق كل التوفيق .

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