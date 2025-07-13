سامي الجميل: من يهدّد اللبنانيين بالقتل علنًا لمجرّد مطالبتهم بالدولة يجب أن يُعاقب

اشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الى ان "من يهدّد اللبنانيين بالقتل علنًا لمجرّد مطالبتهم بالدولة يجب أن يُعاقب. غداً سيتقدّم محامو الكتائب بإخبارٍ بإسمي ضد ‎فيصل شكر أمام النيابة العامة بتهم التحريض على العنف والقتل وتعريض وحدة الدولة وسيادتها للخطر".

ولفت الجميل في تصريح له، الى انه "من يظنّ نفسه قادرًا على إرهاب الناس بالسلاح والتهديد، سيمثل أمام ​العدالة​. لن نترك الساحة لثقافة الترهيب. زمن الإفلات من العقاب انتهى، والدولة لن تُبنى على الخوف" .