مفرزة استقصاء بيروت توقف مطلوبًا بعدّة مذكّرات قضائية

اشارت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، الى انه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة كافّة أنواع الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، حول وجود المدعو: م. ر. (مواليد عام 1995، لبناني) مطلوب للقضاء بموجب /6/ مذكّرات قضائية بجرائم: احتيال، سرقة، تأليف عصابة، وشيك دون رصيد. في محلّة كرم الزيتون – الأشرفية.

ولفتت الى انه بتاريخ 09-07-2025، وبعد عملية رصد ومتابعة، تمكّنت إحدى دوريات المفرزة من توقيفه بكمين محكم في المحلّة المذكورة، على متن درّاجة آليّة نوع " هاوجيو" لون أزرق دون لوحات. وبتفتيشه والدرّاجة، عُثِرَ على مسدّس حربي مع ممشط بداخله /7/ طلقات صالحة للاستعمال.

وتابع البيان "أودع مع المضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ" .