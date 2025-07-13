رعية مار جرجس- الخريبة في الحدت استقبلت ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع

استقبلت رعية مار جرجس- الخريبة في الحدت، ذخائر ال​قديسة تريزيا​ الطفل يسوع عند مدخل البلدة، حيث تجمع ابناء الحدت والجوار في مشهد مهيب، ورفعت الصلوات ونثرت الورود الحمراء على ضريح القديسة.

ثم تقدم المؤمنون وكهنة الرعية في مسيرة حاشدة نحو كنيسة ​مار جرجس الخريبة​، واقيم قداس احتفالي للمناسبة.

وقد خصّ الخوري طوني كرم "الوكالة الوطنية للاعلام" بكلمة قال فيها: "استقبلنا اليوم ذخائر القديسة تريزيا في الحدت في اول البلدة عند الصنوبرات. وفي مسيرة صلاة وفرح عابق بالايمان اتجهنا الى كنيسة مار جرجس الخريبة الحدت، واحتفلنا بالصلاة بقداس احتفالي بعنوان "الطفولة الروحية للقديسة تريزيا"، ومن ثم خصصنا ساعتين للصلوات واستقبال المؤمنين مع عائلة الاخويات في اقليم بعبدا ومع الراعويات العمل الاجتماعي الذين يهتمون بالمعوزين والفقراء ومع رعية الصحة التي تهتم بجميع المرضى".

واضاف: " بعد القداس تم نقل الذخائر الى الكنيسة الاثرية، والتي كنا نصلي فيها خلال الحرب الاخيرة على نية المنطقة واهلها واحببنا ان تتبارك بذخائر القديسة تريز، وان نوجه رسالة خير وسلام من قلب بلدة الحدت، متضرعين الى الله "أن يمنّ وبشفاعة القديسة تريزيا على ​لبنان​ وعلى بلدة الحدت بالخير والسلام، وان يفض على العائلات النعم التي نرجوها بصلواتها وشفاعتها".

وبعد ذلك، نقلت ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع الى الفياضية كنيسة القديسة تريز، حيث سيتبارك المؤمنون وابناء الرعية حتى المساء.