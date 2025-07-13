قام وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بجولة تفقدية في مطار بيروت الدولي، حيث اطلع ميدانيا على الإجراءات الأمنية والإدارية المعتمدة، في إطار الحرص على ضمان سلامة الوافدين والمغادرين من اللبنانيين والسياح العرب والأجانب، ورفع مستوى الجهوزية مع بداية الموسم السياحي.
وخلال الجولة، استمع الوزير الحجار إلى عدد من المسافرين في صالات المغادرة والوصول، مبديا اهتمامه بملاحظاتهم واقتراحاتهم، ومؤكدا ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزوار.
كما التقى عددا من الضباط والعناصر المعنيين، مثنياً على جهودهم المتواصلة في تأمين سلامة المطار وتنظيم حركته اليومية.
وأكد الوزير الحجار أن "مطار بيروت يُشكّل الواجهة الأساسية للبنان"، مشدداً على "أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة فيه" .
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار جال في المطار مطلعا على الإجراءات الأمنية والإدارية المعتمدة لضمان سلامة الوافدين والمغادرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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