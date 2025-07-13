وفد من بلدية طرابلس زار البخاري وتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية السعودية

أعلنت بلدية ​طرابلس​، في بيان، أن وفدا منها برئاسة الدكتور عبد الحميد كريمة زار سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، بحضور النائب أشرف ريفي، وقد تناول اللقاء العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع المملكة بلبنان، لا سيما بمدينة طرابلس، ودور المملكة الداعم للاستقرار والازدهار في لبنان، وخلال اللقاء، شدّد البخاري على أن المملكة العربية السعودية لم ولن تنكفئ عن طرابلس ولبنان، ومستمرة بدعمها لكل ما من شأنه تعزيز أمن لبنان واستقراره ورفاهه، خاصة في ظل التحديات الراهنة.

من جانبه، استعرض رئيس بلدية طرابلس أبرز التحديات التي تواجه المدينة، مقدّماً رؤية البلدية المستقبلية التي تتضمن مشاريع استراتيجية حيوية، منها: معالجة الأبنية المتصدعة، تفعيل معرض رشيد كرامي الدولي، تطوير مرفأ طرابلس، وإعادة تشغيل مصفاة النفط، بما يعزز الحضور الاقتصادي للمدينة ويعيد إليها دورها الوطني الحيوي. كما تناول النقاش الإرث التاريخي والثقافي العريق لطرابلس، ومكانتها الريادية وعروبتها الأصيلة، وأهمية دعم المشاريع التنموية التي تعيد للمدينة دورها المحوري على المستويين الوطني والعربي.

واختُتمت الزيارة بأجواء ودية، مع تأكيد مشترك على عمق العلاقات اللبنانية–السعودية، وأهمية استمرار التعاون لدعم طرابلس في مسيرتها نحو النهوض والتقدم.