الجيش الإسرائيلي يعلن مداهمة مقرّات "كوماندوز" لنظام الاسد بجبل الشيخ والعثور على ثلاثة أطنان من الأسلحة

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ّ مداهمة "مقرّات كوماندوز" كانت تابعة بالسابق لنظام بشار الأسد، بجبل الشيخ، وادّعى العثور على ثلاثة أطنان من الأسلحة والمعدات والقنابل.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أنّه "خلال هذا الأسبوع، عثرت كتائب الاحتياط على عدد من مقرّات الكوماندوز المركزيّة للنظام السوريّ السابق في جبل الشيخ، والتي كان يُعتقد أنها كانت ضمن القطاع السوريّ - اللبنانيّ، خلال عهد نظام الأسد".

وأضاف أنه "خلال المداهمة، عثرت القوات على معدّات عسكرية، وأكثر من ثلاثة أطنان من الأسلحة، بما في ذلك ألغام مضادة للدبابات، وعشرات العبوات الناسفة، وصواريخ".

وأشار البيان ذاته إلى أن "القوات قد صادرت جميع هذه المضبوطات". وذكر أنّ "عمليات التفتيش هذه، كانت في منطقة الحدود السورية اللبنانية، تهدف إلى منع محاولات تهريب الأسلحة بين البلدين، بهدف حماية أمن مواطني إسرائيل، وسكان مرتفعات الجولان، تحديدًا".