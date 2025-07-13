نتانياهو: لن أقبل بقاء حماس في غزة وأن نخرج لتعيد بناء قدراتها العسكرية

اكد رئيس الحكومة الاسرائيلية ​بنيامين نتانياهو​ بانه لن أقبل بقاء ​حماس في غزة​ وأن نخرج لتعيد بناء قدراتها العسكرية.

ولفت نتانياهو في تصريح له، الى انه قبلنا مقترح المبعوث الاميركي ستيف ويتكوف وبعد ذلك مقترحا للوساطة، لكن حماس ترفضه وتريد البقاء في غزة. واردف "عازمون على إعادة الاسرى في قطاع غزة، لكن مع القضاء على حماس كذلك".

واشار رئيس الحكومة الاسرائيلية الى ان استطلاعات الرأي التي تُظهر وجود أغلبية تؤيد صفقة، لا تسأل المستطلعين إذا كانوا يريدون بقاء حماس في غزة.