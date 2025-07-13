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"كان 11": الكابينيت يناقش الليلة مطلب حماس بالانسحاب الإسرائيليّ من رفح

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"كان 11": الكابينيت يناقش الليلة مطلب حماس بالانسحاب الإسرائيليّ من رفح

افادت هيئة البث الاسرائيلية "كان 11"، بان الكابينيت يناقش الليلة مطلب ​حماس​ بالانسحاب الإسرائيليّ من رفح.

وفي السياق، أبلغ الجيش الإسرائيليّ المستوى السياسيّ، بأنه "سيتمكن من إبداء مرونة أكبر في ما يتعلق بتواجد الجيش، بمحور ’موراغ’"، بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 13.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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