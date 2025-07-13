"كان 11": الكابينيت يناقش الليلة مطلب حماس بالانسحاب الإسرائيليّ من رفح

افادت هيئة البث الاسرائيلية "كان 11"، بان الكابينيت يناقش الليلة مطلب ​حماس​ بالانسحاب الإسرائيليّ من رفح. وفي السياق، أبلغ الجيش الإسرائيليّ المستوى السياسيّ، بأنه "سيتمكن من إبداء مرونة أكبر في ما يتعلق بتواجد الجيش، بمحور ’موراغ’"، بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 13.

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