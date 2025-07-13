فرنسا تعتمد برامج جامعة نايف

حصلت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على الاعتماد الكامل، لمدة 5 سنوات، من قبل المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي في فرنسا، لبرامج ماجستير القانون الجنائي والعلوم الجنائية، وماجستير علم الجريمة، والدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد البنيان، أن حصول الجامعة على الاعتماد الفرنسي لهذه البرامج الأكاديمية، هو ثمرة جهود مستمرة لتطوير الأداء الأكاديمي للجامعة وَفْق أفضل معايير الجودة والتميز، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على طرح برامج أكاديمية نوعية تعزّز القدرات الأمنية والعدلية العربية على مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية، من خلال تصميم وتنفيذ البرامج الأكاديمية المتقدمة ذات الأولوية، مشيرا إلى أن حصول الجامعة على الاعتماد الفرنسي يعزز خطواتها نحو الريادة في إعداد القادة والخبراء العرب في المجالات الأمنية والقانونية وأهداف الجامعة الإستراتيجية.