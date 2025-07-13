وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد البنيان، أن حصول الجامعة على الاعتماد الفرنسي لهذه البرامج الأكاديمية، هو ثمرة جهود مستمرة لتطوير الأداء الأكاديمي للجامعة وَفْق أفضل معايير الجودة والتميز، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على طرح برامج أكاديمية نوعية تعزّز القدرات الأمنية والعدلية العربية على مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية، من خلال تصميم وتنفيذ البرامج الأكاديمية المتقدمة ذات الأولوية، مشيرا إلى أن حصول الجامعة على الاعتماد الفرنسي يعزز خطواتها نحو الريادة في إعداد القادة والخبراء العرب في المجالات الأمنية والقانونية وأهداف الجامعة الإستراتيجية.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تعتمد برامج جامعة نايف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.