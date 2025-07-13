السعودية تشارك في منتدى الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة

تشارك السعودية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2025 التابع للأمم المتحدة، الذي يُعقد خلال الفترة 14 إلى 23 يوليو 2025 في مدينة نيويورك، والذي يجمع مختلف الدول الأعضاء، لمراجعة الجهود الدولية والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن جدول أعمال 2030.

ويرأس وفد المملكة المُشارك في المنتدى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ويضم ممثلين من تسع جهات حكومية، تشمل: وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وبرنامج جودة الحياة.

وسيشارك أعضاء وفد المملكة من مختلف الجهات من خلال تقديم المداخلات الرسمية باسم المملكة في المنتدى.

الجهود السعودية

سيلقي وزير الاقتصاد والتخطيط كلمة المملكة خلال الجزء الوزاري من المنتدى، يستعرض فيها أبرز جهود المملكة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030.

وسيعقد الإبراهيم، على هامش المنتدى، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع نظراء من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن جدول أعمال 2030.

فعاليت ومعارض مصاحبة

ضمن أعمال الوفد المشارك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2025، ستعقد المملكة عددًا من الفعاليات الجانبية والمعارض المصاحبة، منها: جلسة حوارية بعنوان «حل تعقيدات الاستدامة من خلال تعاون شامل ومتكامل عبر القطاعات المختلفة»، وجلسة حوارية بعنوان «العمل محليًا لتحقيق الأثر عالميًا: تعزيز الحلول الشاملة المبنية على العلم والأدلة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية»، وجلسة حوارية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلاند بعنوان «الاستفادة من التقنية والبيانات لتعزيز وتيرة تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة»، إلى جانب معرض ينظّمه الصندوق السعودي للتنمية بعنوان «تمكين التنمية العالمية عبر الشراكات وتحقيق الأثر».

وتؤكد مشاركة المملكة التزامها بدمج مبادئ رؤية السعودية 2030 مع إطار العمل العالمي لأهداف التنمية المستدامة.

وقدمت المملكة تقارير المراجعة المحلية الطوعية العام الماضي، بالإضافة إلى تقديم مراجعات وطنية طوعية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى في عامي 2018 و2023، استعرضت من خلالها تقدم المملكة الكبير في مختلف مجالات التنمية المستدامة.

وسيُعقد المنتدى السياسي الرفيع المستوى هذا العام تحت شعار «تعزيز الحلول المستدامة والشاملة والمبنية على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 دون ترك أحد خلف الركب»، إذ يركز على مراجعة عدد من أهداف التنمية المُستدامة بشكل تفصيلي، وهي: الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

يشار إلى أنّ المنتدى السياسي الرفيع المستوى يُعقد سنويًا منذ عام 2012 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

أبرز جهود السعودية لتحقيق التنمية المستدامة

* رؤية 2030: تتضمن أهدافًا طموحة للتنمية المستدامة، بما في ذلك تنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص وتحسين مستوى المعيشة وحماية البيئة.

* مبادرات صديقة للبيئة: مثل «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، لتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة المساحات الخضراء، ومكافحة التصحر.

* الاقتصاد الدائري للكربون: تبني مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة من خلال إدارة الكربون بشكل فعال.

* الطاقة المتجددة: زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

* حماية البيئة: تعمل المملكة على حماية البيئة من خلال زيادة المساحات الخضراء، وتوسيع نطاق المحميات الطبيعية، وتطوير خطط لمكافحة التصحر.

* تمكين المرأة: تعمل المملكة على تمكين المرأة، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، وتحسين حقوقها في مجالات الصحة والتعليم.

* تحسين جودة الحياة: توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال توفير الخدمات الأساسية، وتحسين جودة التعليم والصحة، وتطوير البنية التحتية.

* التحول الرقمي: تتبنى المملكة التحول الرقمي في مختلف القطاعات، مما يسهم في تحسين الكفاءة وتسهيل الخدمات الحكومية.

* التعاون الدولي: تعمل المملكة على تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول الأخرى.