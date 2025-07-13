حمد بن جاسم يحذر من "تقسيم يبدأ بسوريا"... ولا أحد يعرف أين ينتهي!

الرياص - اسماء السيد - أثارت تصريحات رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني على منصة أكس، وحذر فيها من تقسيم محتمل لدول عربية - من بينها سوريا - بسبب التوترات الحالية في المنطقة، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

إذ قال بن جاسم "إن دول مجلس التعاون الخليجي هي أول المتضررين نتيجة لكل تلك التبعات، ولذلك يجب عليها أن تتفق فيما بينها على رؤية واحدة وواضحة حيال هذه التطورات والتبعات".

وتعليقاً على هذا المنشور، قالت المحللة السياسية المصرية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، هند الضاوي، على فيس بوك إن حمد بن جاسم و أردوغان "كان لهم اليد الطولى في تدمير الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أنهما "يشعران بالخطر حينما اخترقت النار جوف بلادهما" على حد تعبيرها.

بينما لمّح مغردون إلى أن بن جاسم يوجه حديثه للسعودية، وأعادوا تداول تسجيل صوتي نُسب للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والداعية الكويتي حاكم المطيري نُشر قبل سنوات، تحدثا فيه عن "استغلال الفوضى الخلاقة" لتغيير الأوضاع في عدد من دول الخليج، من بينها السعودية والبحرين بحسب التسجيل.

"لا مبرر للتنمر"

ووسط الانتقادات، دعا الدكتور محمد الرميحي، أستاذ الاجتماع السياسي في جامعة الكويت، إلى "عدم التنمر" على تغريدة حمد بن جاسم، وربط التغريدة بـ"تكلفة القرصنة الحوثية على اقتصادات الخليج"، واعتبر أن بن جاسم دعا إلى "حيطة خليجية.

"ضرورة الاتحاد الخليجي"

كما أعرب بن جاسم في تغريدته عن إيمانه بـ"ضرورة الاتحاد الخليجي"، لكنه استدرك: "أعتقد أيضاً أن هذا الاتحاد لا يمكن أن يستمر في ظل الظروف الراهنة".

وهو ما وافقه الصحفي الكويتي خالد الطراح، الذي اعتبر أن هناك "متغيرات ومستجدات تحتم إعادة النظر في الأهداف، وآليات العمل السياسي لمجلس التعاون الخليجي من دون هضم حق كل دولة خليجية في المحافظة على مصالحها، ولا إلغاء مصالح الدول الأخرى أو التقليل من قوتها، ونفوذها" على حد قوله.

ورأى الطراح، أن "مجلس التعاون الخليجي بحاجة ملحة إلى مراجعة دقيقة من فريق محايد من سياسيين وخبراء ومراجع علمية لوضع تصورات جديدة تتلاءم مع متطلبات اليوم واحتياجات المستقبل".

أما الإعلامية الصومالية، هبة شوكري فاعتبرت أن تغريدة بن جاسم "خطيرة"، وتساءلت عن سبب هذه التغريدة، وما إذا هناك شيء وراءها.

وتفاعل حساب باسم الجنرال مبارك الخيارين مع تصريحات بن جاسم، واصفاً إياها "بالقراءة الصائبة"، داعياً دول الخليج للاتفاق على "رؤية موحدة حيال هذه التطورات".

وأيد الكاتب الكويتي، أنور رشيد، رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني رأي بن جاسم، واعتبر أن التغريدة "لها أهمية تاريخية بالغة على مستوى الأنظمة الخليجية أو شعوبها لحفظ أمنها ومكانتها".

فيما ذهب البعض إلى اتهام حمد بن جاسم بأنه "لا يسعى إلى مصلحة الخليج".

إذ اعتبر ناصر المحمد أن بن جاسم "يبدو أنه يتحدث باسم مؤسسة غير رسمية لها أجندة تمهد لرسم خارطة ما بعد إيران"، على حد تعبيره.

من هو حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني؟

تولى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، منصب وزير الخارجية القطرية عام 1992 حتى عام 2013، وأثناء ولايته، لعبت الخارجية القطرية عام 2006 دوراً فعالاً في محاولة إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وفي عام 2007 عُين رئيساً للوزراء خلفاً للشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، وظل يشغل حقيبة الخارجية بالإضافة إلى رئاسة الوزراء معاً.

وفي عام 2013، وبعد تسليم أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم رسمياً ًلإبنه وولي عهده الشيخ تميم، أعفى الأمير تميم، بن جاسم من منصبي رئيس الوزراء ووزير الخارجية.