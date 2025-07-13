شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من شبكة قنوات النهار ضد رئيس مجلس إدارة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى من شبكة قنوات «النهار» ضد الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي "الزمالك".



وقالت الشبكة في شكواها إنها تضم عددًا من أبرز نجوم نادي الزمالك، لذلك فلا مجال لديها ولا هدف سوى البحث عن المعلومات ومناقشة القضايا بموضوعية، مضيفة أن رئيس مجلس إدارة النادي قد دأب خلال الفترة الأخيرة على تهديد وسائل الإعلام التي تتحدث عن النادي