فرنسا: إجراءات أمنية مشددة لتأمين احتفالات العيد الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات الفرنسية عن نشر جهاز أمني ضخم لتأمين احتفالات العيد الوطني اليوم وغدا (13 و14 يوليو)، وذلك بهدف منع أي أعمال عنف أو شغب قد تستغل هذه المناسبة.

وفي تصريح على هامش زيارة ميدانية إلى مدينة لافال، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو لو ريتايو، أنه سيتم نشر ما يصل إلى 65 ألف شرطي ودركي في جميع أنحاء البلاد، مع تشديد خاص على العاصمة باريس، حيث تم التأكيد على منع أي تجمع غير مرخص له بشكل قاطع في جادة الشانزيليزيه.

وكإجراءات استباقية، نفذت أجهزة الأمن أكثر من 560 عملية تفتيش في منطقة باريس الكبرى، أسفرت عن مصادرة ما يقارب 10 آلاف من قذائف الألعاب النارية والمفرقعات، لمنع استخدامها العشوائي الذي غالبا ما يتسبب في توترات خلال الاحتفالات.