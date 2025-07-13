الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يلتقي مع ترامب في واشنطن هذا الأسبوع

اعلن حلف شمال الأطلسي في بيان، إن الأمين العام مارك روته سيزور واشنطن غدا وبعد غد للقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزيري الخارجية والدفاع.

ولم يذكر البيان الصحفي سببا ل​زيارة روته​، لكن ترامب قال في مقابلة أجراها في الآونة الأخيرة مع شبكة (إن.بي.سي نيوز) إن الولايات المتحدة مستعدة لإمداد أوكرانيا بالأسلحة عبر حلف شمال الأطلسي وإنه سيصدر "إعلانا مهما" غدا الاثنين.

ولم ترسل إدارة ترامب لأوكرانيا حتى الآن سوى الأسلحة التي صدق عليها الرئيس السابق جو بايدن.