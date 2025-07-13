اشار مفوض الاتحاد الأوروبي المعني ب​تغير المناخ​ ​فوبكه هوكسترا​ لـ "رويترز" الى إن التكتل يريد من الصين أن تضطلع بدور قيادي في العمل المناخي، مشددا على أهمية خفض الانبعاثات وإبعاد اقتصاد الصين عن الاعتماد على الفحم. ويزور هوكسترا بكين لحضور الحوار السادس رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والصين حول البيئة والمناخ.

كانت هذه تفاصيل خبر مفوض الاتحاد الأوروبي: سنحث الصين على القيام بدور قيادي في العمل المناخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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