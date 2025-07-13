لحود عاين أضرار حريق الاراضي الزراعية في دير مار الياس الطوق زحلة: لفتح تحقيق قضائي لمحاسبة المرتكبين

قام مدير عام وزارة ال​زراعة​ المهندس ​لويس لحود​ ترافقه رئيسة دائرة التنمية الريفية في مصلحة زراعة البقاع المهندسة الين الصقر بزيارة رئيس دير مار الياس الطوق في زحلة الاب المدبر الياس الخوري، واطلع منه على اضرار الحريق على الاراضي الزراعية والحرجية التابعة للدير، وقد جال لحود على أراضي الدير لمعاينة الاضرار البليغة على الاشجار الحرجية والمثمرة.

واكد لحود وقوفه الى جانب الرهبانية الباسيلية الشويرية ورئيس وجمهور اباء دير مار الياس الطوق للكشف على اسباب الحريق ومعالجة تداعياته، وقد كلف لحود مركز الاحراج في شتورة بالكشف السريع واتخاذ التدابير اللازمة.

واجرى لحود اتصال بكل من وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وبالنائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات ووضعهما بصورة الحريق والاضرار اللاحقة، واتفق معهما على فتح تحقيق قضائي لمحاسبة المرتكبين واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.