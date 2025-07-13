كنعان: لبنان الدولة طريق الخلاص والانقسام طريق الخراب

أشار النائب ابراهيم كنعان، في تصريح له الى ان "التلاقي على ⁧‫​لبنان الدولة​‬⁩ التي تضمّ كل مكوناتها ومقوماتها طريق الخلاص والضمانة الوحيدة والجواب العملي لكلّ التحديات والتهديدات التي نواجه أكانت دولية أو اقليمية أو محلّية"، مضيفا :"أما الانقسام و"الاقتراع على ثياب الدولة" فيسهّل استهداف الجميع ويكون طريقنا إلى الخراب".

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