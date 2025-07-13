افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان قوة من الجيش اللبناني نفذت ​عملية دهم​ في اطراف بلدة القصر الحدودية بعد الإشكال الذي وقع بالأمس بين شبان من ال (ز) وشبان من عشيرة (م) تطور إلى إطلاق نار وقذائف صاروخية، حيث تم مصادرة اسلحة وذخائر.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قوة من الجيش اللبناني نفذت عملية دهم في اطراف بلدة القصر الحدودية بعد الإشكال الذي وقع بالأمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.