البيت الأبيض: رسوم ترامب ستُطبق إذا لم يحصل على اتفاقات جيدة

ذكر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اطلع على بعض المقترحات ل​اتفاقات تجارية​، ويعتقد أنه يتعين أن تكون أفضل من ذلك.

وأوضح هاسيت في تصريحات لشبكة "إيه.بي.سي"، أن ترامب سيمضي قدما في تطبيق الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على المكسيك والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في حال عدم تقديم مقترحات أفضل.

وذكر بان "هذه الرسوم الجمركية ستطبق حقا إذا لم يتلق الرئيس اتفاقات يعتقد أنها جيدة بما فيه الكفاية". وتابع "لكن كما تعلمون، المحادثات مستمرة وسنرى كيف ستنتهي الأمور".

واعتبر هاسيت إن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تبلغ 50 بالمئة على البضائع القادمة من البرازيل يعكس إحباط ترامب من تصرفات الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية وكذلك من مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة.