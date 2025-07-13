شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الأمين العام لحزب الجبهة: استمرار التحضيرات للقائمة الوطنية استعدادا للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، ونائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، إن اللقاء التشاوري للقائمة الوطنية من أجل مصر، المقرر عقده بمقر حزب الجبهة الوطنية يأتي في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمن سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي يعقدها التحالف لوضع اللمسات النهائية على قوائمه الانتخابية وتوحيد الرؤى والبرامج الانتخابية للأحزاب المنضوية تحت لوائه.

وأكدت العجوز، أنه من المتوقع أن يشهد اللقاء التشاوري اليوم مناقشات مهمة حول الاستحقاق الانتخابي، ومن ثم فهو بمثابة خطوة نحو ترسيخ استراتيجية جماعية.

وأكدت نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن 'القائمة الوطنية من أجل مصر' ملتزمة بتقديم جبهة قوية ومتماسكة تعبر بصدق عن تطلعات الشعب المصري في جميع المحافظات".

وسلطت العجوز الضوء على المناقشات المثمرة حول العناصر اللوجستية والاستراتيجية الرئيسية، مضيفة: "لقد راجعنا بدقة خطتنا للتنسيق بين المرشحين، لضمان التعاون السلس والدعم المتبادل خلال العملية الانتخابية بأكملها، وعلاوة على ذلك، تعمقنا في خطط شاملة للتوعية الفعالة والتحركات الميدانية، والتي تعد حيوية للتواصل المباشر مع المواطنين وفهم احتياجاتهم".

كما أضافت النائبة على أهمية الهيكل التشغيلي المركزي: "إن إنشاء غرفة عمليات مركزية موحدة سيكون له دور فعال في إدارة حملتنا بكفاءة والاستجابة السريعة للتطورات، وهذا النهج المتكامل يعكس التزامنا بالشفافية والفعالية والمساءلة".

واختتمت النائبة إيمان العجوز تصريحها بتأكيد تفاني الائتلاف في خدمة الوطن، قائلة: "'القائمة الوطنية من أجل مصر' ليست مجرد تحالف سياسي؛ إنها حركة مكرسة لبناء مستقبل أقوى وأكثر ازدهارًا لجميع المصريين، قائلة:" نحن واثقون من أن جهودنا المنسقة جيدًا وقائمة مرشحينا القوية ستلقى صدى لدى الناخبين وستقودنا إلى نجاح مدوٍ في الانتخابات المقبلة".



