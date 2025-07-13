شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية: اجتماع القائمة الوطنية يستهدف تناول خارطة التحركات والدعاية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب سليمان وهدان، أمين لجنة الشئون البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن الاجتماع التنسيقي الثالث للقائمة الوطنية من أجل مصر يستهدف تناول خارطة التحركات الميدانية الفترة القادمة وما يتعلق بالدعاية الانتخابية للمرشحين على القائمة، وآليات عمل غرفة العمليات المركزية وكيفية إدارة العملية الانتخابية برمتها خلال الفترة القادمة للماراثون الانتخابي.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الحزب دشن غرفة عمليات خاصة به لمتابعة مرشحيه على المقاعد الفردي والقائمة، مشيرا إلى أن القائمة الوطنية نموذج مهم للتوافق السياسى المطلوب في المرحلة الراهنة والتي تضم في تشكيلها كفاءات ولفيف من الخبرات المتنوعة ستثري مجلس الشيوخ الجديد.

وأشار إلى أن الحزب التقى بمرشحيه والذين يبلغ عددهم 10 على الفردي و12 على القائمة، لوضع الإطار العام لشكل الدعاية في المحافظات والخطاب الانتخابي الموجه، وإعطاء التوجيهات والضوابط فى شأن الالتزام والانتشار لضمان خروج انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة بصورة مشرفة تليق بالدولة المصرية.

وأشار "وهدان" إلى أن كل قيادات الحزب ستشارك في الفعاليات الجماهيرية المقررة انعقادها للمرشحين على المقاعد الفردي لدعمهم وحث المواطن على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، موضحا أن الحزب وجه المرشحين بترشيد الإنفاق في الدعاية الانتخابية والتركيز على الوصول للمواطنين بشكل مباشر لاسيما وأن خطة الدعاية ستتنوع بين النزول الجماهيري والتركزات بالمناطق والتواصل مع قيادات كل محافظة وغيرها من أشكال التواصل المباشر مع الناخبين.