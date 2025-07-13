شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد ممثلو أحزاب "القائمة الوطنية" لحضور الاجتماع التنسيقى بحزب الجبهة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل، توافد ممثلو الأحزاب المشاركة بالقائمة الوطنية إلى مقر حزب الجبهة الوطنية بالتجمع الخامس، لحضور الاجتماع التنسيقي الثالث لـ"القائمة الوطنية من أجل مصر"، ضمن استعدادات التحالف الانتخابي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة والمقررة في عام 2025.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة اللقاءات التنسيقية التي تهدف إلى بحث آليات إعداد القائمة الوطنية، وضمان التنوع السياسي والمجتمعي داخلها، إلى جانب التنسيق بين الأحزاب المشاركة بشأن توزيع المقاعد ودعم المرشحين بما يحقق تمثيلًا يعكس تعددية الشارع المصري.

ويشارك في الاجتماع ممثلو عدد من الأحزاب والقوى السياسية، أبرزها:

• مستقبل وطن

• حماة الوطن

• الجبهة الوطنية

• الشعب الجمهوري

• المصري الديمقراطي الاجتماعي

• الوفد

• حزب العدل

• حزب التجمع

• حزب إرادة جيل

• الحرية المصري

• المؤتمر

• الإصلاح والتنمية

