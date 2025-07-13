حزب الجبهة الوطنية يستعد لاستقبال رؤساء الأحزاب وممثلي القوي السياسية لحضور الاجتماع التنسيقي الثالث للقائمة الوطنية من أجل مصر

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القاهرة - سامية سيد - أنهى حزب الجبهة الوطنية الاستعدادات الخاصة باستقبال رؤساء الأحزاب وممثلي القوي السياسية لحضور الاجتماع التنسيقي الثالث للقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات الشيوخ ٢٠٢٥ بمقر الحزب .

وكان مثلو الأحزاب السياسية، قد التوافق على أهمية التمسك بالمعايير الموضوعية اللازمة في اختيار مرشحى القائمة، والتي ترتكز على النزاهة والشفافية، والقدرة على تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصرى، مناقشة الترتيبات الخاصة بالدعاية الانتخابية، والخطة الإعلامية خلال الفترة المقبلة، وفقا للمواعيد المقررة والضوابط التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، في ضوء ما أقره القانون في هذا الشأن، والتوافق على تضافر الجهود بين كافة الأحزاب السياسية أعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر، لتحقيق نسبة مشاركة كبيرة في الانتخابات، بما يليق بأهمية مجلس الشيوخ ودوره الوطني.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة عملية الدعاية الانتخابية للقائمة الوطنية من أجل مصر، ترتكز في الأساس على أهمية تحفيز المواطنين على المشاركة السياسية، للخروج بمشهد يليق بالدولة المصرية، لاسيما وأن المشاركة الإيجابية هي الضمانة الحقيقية لنجاح انتخابات مجلس الشيوخ، دعا ممثل الجبهة الوطنية، لعقد الاجتماع التنسيقي الثالث في مقر الحزب، في وقت سيتم تحديده لاحقا.



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