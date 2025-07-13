الاتحاد الأوروبي سيمدد تعليق الرسوم الجمركية المضادة بحق الولايات المتحدة حتى آب

أعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين أن بروكسل ستمدد تعليق الرسوم الجمركية المضادة ردا على الرسوم الأميركية على الصلب والألومنيوم، مع سعيها الى التوصل لاتفاق يجنب الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية بنسبة ثلاثين في المئة.
واشارت فون دير لايين الى إن "الولايات المتحدة وجهت الينا رسالة تنص على إجراءات سيبدأ تنفيذها الا إذا كان هناك حل تفاوضي. لذا، سنمدد بدورنا تعليق إجراءاتنا المضادة حتى الاول من آب"، علما أن مهلة تعليق هذه التدابير كانت ستنتهي منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.
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