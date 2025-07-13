"النشرة": الطيران الحربي الاسرائيلي يحلّق فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، بأنه "يسجل في هذا الوقت تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا وصولا حتى تلة الرادار المشرف على شبعا وصولا حتى منطقة العرقوب خراج كفرشوبا الهبارية كفرحمام والبقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح وخاصة فوق مرتفعات البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح والمرتفعات المشرفة على الاراضي السورية في الجهة المقابلة".

وذكر أنه "يتزامن ذلك مع تحليق مماثل فوق منطقة الجولان السوري المحتل حيت يتواجد مواقع لقوات الاحتلال".