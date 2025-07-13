تجمع العاملين في بلديات لبنان: دعوة للإضراب ابتداءً من الاثنين 14 تموز ردًا على تعنّت الدولة ونظرتها الدونية

أعلن تجمع العاملين في ​بلديات لبنان​ واتحاداتها، أننا "ندعو كافة الموظفين والعاملين في بلديات لبنان وإتحاداتها للتوقف عن العمل ابتداء من الاثنين 14تموز 2025 ولغاية نهار الجمعة الواقع في 18 تموز ضمنا وهذا هو رد أولي على تعنت الدولة ونظرتها الدونية إتجاه شريحة كبيرة تمثل عصب الإدارات العامة في لبنان بحيث تحرمهم من أبسط الحقوق المشروعة لهم باي بلد يحترم نفسه وحقوق موظفيه".

ولفت التجمع، في بيان، الى أن "موظفي البلديات والاتحادات اليوم دون رواتب وطبابة واستشفاء ومنح تعليم ونظام تقاعدي يضمن شيخوختهم وقد أصبح قسم كبير منهن دون خط الفقر وبناء على ما ورد يدعو التجمع كافة الموظفين و العاملين في بلديات لبنان واتحاداتها الالتزام التام بالاضراب والبقاء على أهبة الاستعداد للمشاركة بأي قرار يصدر عن التجمع".