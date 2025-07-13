هاشم: ما نسمعه من أفكار تتناول لبنان في الصميم لن تصل إلى غاياتها إذا واجهها اللبنانيون بموقف موحد

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، ان "ما نسمعه هذه الايام من افكار واراء تتناول ​لبنان​ في الوجود والصميم لن تصل الى هدفها وغاياتها اذا واجه اللبنانيون كل ما يحاك بموقف داخلي موحد وهذا اهم سلاح تسقط امامه كل المؤامرات الخبيثة الساعية الى خدمة العدو الاسرائيلي بعد تجربة رد لبنان على الافكار الاميركية وتمسك لبنان برد واحد تم تسليمه للموفد الاميركي وهذا ما ازعج البعض في الداخل والخارج".

واضاف في تصريح من منزله في شبعا :"امام التحديات والتطورات الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة وبكل ما تحمل من مخاطر تستدعي من اللبنانيين الابتعاد عن لغة الاثارة والتحريض والتفتيش عن كل ما يجمع ويوحد لحماية ووطننا وتحصينه واسقاط كل محاولات فرض ارادة الخارج لتمرير المشاريع المشبوهة تحت ذريعة تبدل موازين القوى وادخال لبنان بما يكتب لاقطار المنطقة وهو ما رفضه وما زال لبنان لاسبابه المبدئية".