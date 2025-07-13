بو نادر في "يوم العرق" بزحلة: إرث نحافظ عليه ونورثه لأولادنا وأحفادنا

شارك رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائيّة اللبنانيّة رامز بو نادر في "يوم ​العرق اللبناني​ واليوم العالمي للتذوّق" الذي نظّمته وزارة الزراعة وبلديّة زحلة معلّقة-تعنايل وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع في بارك جوزف طعمة سكاف-زحلة.

ولفت بو نادر، الى أنه "تعود صناعة العرق في لبنان الى زمن بعيد. وأصبحت من التراث، وإرثاً نحافظ عليه ونورثه لأولادنا وأحفادنا. وإن لم يكن لبنان المنتج الوحيد للعرق، إلا أنه البلد المرجع لهذه الصناعة".

وأشار الى أنه "يشهد الذوّاقون له كميزة. ونحن كنقابة قطاعيّة، نعتبر العرق قيمة مضافة للاقتصاد وجب رعايتها لضمان ديمومتها وتكبير حجم أعمالها وزيادة رواجها محلّياً وعالميّاً لتساهم أكثر بزيادة فرص العمل والانتاج في الزراعة والصناعة والسياحة. ويتطلّب تحقيق هذا المسار جهوداً اضافية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، ومن قبل كلّ قطاع على حدة، وتنويع المستهلكين لمشروباتهم الروحيّة، وصولاً إلى إعطاء العرق مكانة بارزة".

وشجّع المستهلكين على منح المنتجات الوطنية الأفضليّة في اختيارهم أمام رفوف نقاط البيع، لا سيّما الصناعات الغذائيّة والمشروبات الكحوليّة كالعرق والنبيذ والبيرة.

ونوّه بـ"مؤسّس نقابة الكحول والخمور والمشروبات الروحيّة الذي توفّاه الله كارلوس العظم مؤخّراً، والذي عمل بكلّ تفانٍ ومثابرة ووضع رؤية واضحة من أجل تطوير القطاع".