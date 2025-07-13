حواط: على النيابة العامة التحرك بعد دعوة نائب مسؤول منطقة البقاع بحزب الله لقتل من يطالب بنزع السلاح

أشار النائب زياد حواط في تصريح له الى انه "لم يعد جائزاً السكوت أمام تمادي البعض وعلى النيابة العامة التمييزية التحرّك بأسرع وقت، بعد كلام نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله فيصل شكر، المتضمن دعوة صريحة إلى قتل كل من يطالب بنزع سلاح الحزب".

واضاف :"عملياً هو يطالب بقتل كل من يطالب بتطبيق الدستور، واتفاق الطائف، والقرارات الدولية، واتفاق وقف الأعمال العدائية الذي وافق عليه الحزب ذاته، ومن يسعى لتجنيب لبنان واللبنانيين الكأس المرّة للحرب مرّة أخرى".