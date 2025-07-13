الجيش نفى ما يتم تداوله حول دخول مسلحين إلى لبنان وانسحابه من مناطق حدودية في البقاع

أعلنت قيادة الجيش، أنه "إلحاقًا بالبيانات السابقة، تنفي قيادة الجيش ما يتم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع".

وأكدت القيادة أن "الوحدات العسكرية المعنية تُواصل تنفيذ مهماتها الاعتيادية لضبط ​الحدود اللبنانية السورية​، في موازاة متابعة الوضع الأمني في الداخل لمنع أي مساس ب​الأمن والاستقرار​".

ودعت إلى "توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالجيش والوضع الأمني، والتحلي بالمسؤولية، وعدم بث الشائعات التي تؤدي إلى توتر بين المواطنين".

وفي وقت سابق، أكد مراسل "النشرة" في البقاع أن "لاصحة لما تتداوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن انسحاب ​الجيش اللبناني​ من على الحدود اللبنانية السورية على السلسلة الشرقية"، مشيرا الى انه "ما زالت قوات فوج الحدود البري تعمل بشكل طبيعي دون اي تعديل على تواجدها على الحدود اللبنانية السورية على السلسة الشرقية في اعالي تلال المنطار ضمن الاراضي اللبنانية شرقي بلدة طفيل الحدودية الكاشفة على الاراضي السورية".