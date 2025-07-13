عودة: لفرض هيبة الدولة وتطبيق القوانين ووقف الزبائنية والاستزلام والاستقواء والفرض والتعطيل

أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، خلال عظة ألقاها في كاتدرائية القديس جاورجيوس، أن "الدولة التي لا ​دستور​ تحترمه، أي لا قاعدة صلبة تستند إليها، دولة معرضة للتفكك والضياع"، مشددًا على أن "دستور البلد يجب التمسك به وتطبيقه بأمانة دون استهانة أو مسّ بجوهره، من أجل الحفاظ على تماسك الوطن ووحدته".

ودعا المطران عودة إلى "أن يتوحد الجميع تحت راية الدستور، وأن يُطبَّق بوضوح وشفافية، من دون تباطؤ، وإلا نكون متخلفين عن محيطنا، وخاسرين، لأن الجميع يتقدم بسرعة فائقة والوقت ثمين والفرص تضيع".

وطالب الدولة بـ"الوفاء بالتزاماتها، والقيام بالتغييرات والتشريعات والتعيينات الضرورية على أسس واضحة، بعيدًا عن العادات الممجوجة التي سئم منها المواطنون، والتي حولت الدولة إلى قطعة حلوى يتقاسمها الأقوياء على حساب المواطن الضعيف".

كما شدد على ضرورة "فرض هيبة الدولة وتطبيق القوانين ووقف الزبائنية والاستزلام والاستقواء والتعطيل، والالتزام بمعايير واضحة ترسي العدالة والشفافية وتبث الاطمئنان إلى أن مسيرة التغيير قد بدأت".

وختم: "أملنا أن تحمل الأسابيع المقبلة بوادر إنهاء حالة اللّااستقرار السياسي والاقتصادي، وإجراء ​الإصلاحات​ الضرورية، وتطبيق الاتفاقات، وتسريع التعيينات وملء الشواغر لضخ دم جديد في شرايين الإدارة، يكون نتيجته عملاً وإنتاجًا وتغييرًا وأملًا برجال دولة يسلكون طريق الإصلاح والإنقاذ".