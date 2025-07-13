شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى: المشاركة فى قمة الاتحاد الأفريقى تعزيز للحضور المصرى فى القارة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب حزب الوعي عن تقديره العميق لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة السابعة للقمة التنسيقية نصف السنوية للاتحاد الإفريقي، المنعقدة في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية، مؤكدًا أن هذه المشاركة تجسد مكانة مصر المحورية في القارة والتزامها الثابت بدعم العمل الإفريقي المشترك.

وأكد الحزب في بيان له اليوم، أن الحضور المصري في القمة يعكس رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف دعم التكامل القاري وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، مشيدًا بلقاءات الرئيس الثنائية مع عدد من القادة الأفارقة والتي جسدت روح التعاون الأخوي وأظهرت ثقة القارة في القيادة المصرية.

كما ثمّن البيان تجديد رئاسة مصر للجنة التوجيه الرئاسية لمبادرة "نيباد" لعام إضافي، معتبرًا ذلك تأكيدًا للدور المصري الرائد في دعم مشروعات البنية التحتية والتنمية العابرة للحدود، إلى جانب الإشادة بالرئاسة المصرية لمجموعة "قدرة شمال إفريقيا" في ملفات الطاقة والربط الكهربائي.

وأكد حزب الوعي دعمه الكامل للتحركات المصرية في إفريقيا، داعيًا إلى البناء على النجاحات الدبلوماسية والتنموية من خلال تعزيز الشراكات والاستثمارات المصرية داخل القارة، وتوسيع أدوات التنسيق مع المؤسسات الإفريقية، بما يسهم في ترسيخ شراكات مستدامة تعزز من حضور مصر الإقليمي.

ودعا الحزب القوى الوطنية ومكونات العمل المدني إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية في مشروعها القاري، باعتبار أن تعميق الوجود المصري في إفريقيا يمثل ضرورة استراتيجية لمستقبل الدولة المصرية وشعوب القارة.