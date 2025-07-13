شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين حياة كريمة والبحوث الزراعية لدعم المرأة الريفية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 يوليو 2025 02:08 م

وقّعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع مركز البحوث الزراعية، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق، وتوقيع بثينة مصطفى – نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وذلك في خطوة جديدة نحو دعم المرأة الريفية وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.



ويهدف الاتفاق لتقديم برامج تدريبية، وورش عمل، واستشارات فنية لتحسين الإنتاج الزراعي ودعم صغار المزارعين، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.



بروتوكول تعاون بين حياة كريمة والبحوث الزراعية لدعم المرأة الريفية (1)



برتوكول تعاون بين حياة كريمة والبحوث الزراعية لدعم المرأة الريفية (2)



برتوكول تعاون بين حياة كريمة والبحوث الزراعية لدعم المرأة الريفية (3)