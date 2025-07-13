شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تخطر محامي الجدول العام بضرورة استيفاء أوراق القيد الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

أخطرت النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، المحامين المقيدين بالجدول العام، بضرورة استيفاء الأوراق اللازمة لنقل القيد إلى الجدول الابتدائي قبل الم,عد المحددة، وذلك تجنبا للنقل التلقائي إلى جدول غير المشتغلين.

يأتي ذلك طبقا لنص المادة 24 من قانون المحاماة، والتي تنص على أن مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية، خلا ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها ينقل تلقائيا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجه إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.