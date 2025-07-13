شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستعلامات تطلق استراتيجية متكاملة لتطوير أداء الإعلام الداخلى والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات خطة عمل متكاملة طويلة المدى (2025 – 2030) لتطوير الأداء في قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة ليتواكب مع المستجدات السياسية والتنموية التي تشهدها مصر في مجالات عديدة، وذلك من أجل اضطلاع الإعلام الداخلي بدوره الوطني والمجتمعي المساند لجهود الدولة فى التنمية الشاملة، وفى التوعية السياسية والاجتماعية والبيئية، وفى مواجهة ما يتعرض له المجتمع من شائعات وسلوكيات معوقة للتنمية خاصة في المجتمعات المحلية في المحافظات.

وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن هذه الخطة الشاملة التي حملت اسم " استراتيجية الإعلام الداخلي "، تأتى في سياق مشروع متكامل لتطوير الأداء في هذا القطاع الحيوي، وتنشيط دوره للقيام بمهامه على نحو يتواكب مع المستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية، حيث يتضمن هذا المشروع ترشيد عدد مراكز الإعلام الداخلي وتحويلها الى مراكز كبرى متعددة الأنشطة في عواصم المحافظات، وكذلك استخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة كإحدى وسائل نقل الرسالة الإعلامية الى أكبر عدد من الجمهور المستهدف في أنحاء مصر، نقطع الطريق على مروجي الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات أن الاستراتيجية تنطلق من طبيعة الإعلام الداخلي الذي يستهدف تقديم خطاب إعلامي يخدم قضايا المجتمع المحلى في كل محافظة على نحو مستوحى من واقع هذه المجتمعات المحلية وقضاياها وشئونها، فضلاُ عن القضايا ذات الطابع الوطني مثل التشجيع على الممارسة السياسية، ونشر الوعى بالقضايا الوطنية الداخلية والخارجية، وتشجيع حماية البيئة، وترسيخ حقوق الطفل والمرأة ومكافحة عادات سلبية مثل ختان الإناث والزواج المبكر وغيرها.

وأضاف ضياء رشوان أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف بناء نظام إعلامي وإداري مرن في قطاع الإعلام الداخلي يتسم بالكفاءة وتحقيق الأهداف والمتطلبات، وتطوير مضمون الرسالة الإعلامية وأدوات نقلها وتوصيلها الى الفئات المستهدفة عبر الإعلام المباشر، والوسائل الرقمية الحديثة، والتعاون والتنسيق مع الوزرات وأجهزة الدولة في المحافظات، مع التركيز على الاهتمام بفئة الشباب من الجنسين الذين تستهدفهم الاستراتيجية ووضع الخطط الكفيلة بتشجيعهم على المشاركة في تنفيذها.

من جانبه قال الدكتور أحمد يحيى مجلي، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، إنه قد تم الانتهاء من تدريب الكوادر والعناصر البشرية بقطاع الإعلام الداخلي التي سوف تتولى تنفيذ هذه الاستراتيجية وفقاً للبرامج التنفيذية والجداول الزمنية التي تم وضعها بالفعل لضمان التنفيذ الفعال وتحقيق الأهداف وتقييم النتائج على نحو مستمر.

وأضاف رئيس قطاع الإعلام الداخلي أن هذه المرحلة الثالثة من مراحل تطوير الأداء بقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات خلال العامين الأخيرين، حيث تم تنفيذ العديد من الخطوات في الاهتمام بالموارد البشرية، وكذلك مقرات المراكز الإعلامية، ورفع مستوى الأداء إعلامياُ وإدارياُ، مؤكداً أن الهدف الأساسي لرسالة الإعلام الداخلي هو المساهمة في بناء الأنسان المصري، وتشجيع المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، وتشجيع القيم والمعتقدات والتقاليد التي تساند جهود الدولة في كافة المجالات التنموية، ومكافحة تلك التي تؤدى الى الإضرار باستقرار المجتمع وحقوق أفراده من كل الفئات.

وأختتم رئيس الإعلام الداخلي بالتأكيد على أن تنفيذ عناصر الاستراتيجية سوف يبدأ على الفور بعد ان تم تهيئة كل المتطلبات المادية والبشرية لتحقيق أهدافها.