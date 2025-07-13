حاكم بيلغورود: إصابة شخصين في هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف منزلا في المقاطعة

نقلت وكالة "تاس" عن حاكم بيلغورود، أنه "تم إصابة شخصين في هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف منزلا في المقاطعة".
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن "إسقاط 36 مسيرة أوكرانية فوق مناطق البلاد الليلة الماضية".
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