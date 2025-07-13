"فارس": إصابة مسؤولين بينهم بزشكيان بهجوم إسرائيلي على اجتماع مجلس الأمن القومي في ١٦ حزيران الماضي

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، عن "إصابة مسؤولين بينهم الرئيس الإيراني ​مسعود بزشكيان​ بهجوم إسرائيلي على اجتماع مجلس الأمن القومي في ١٦ حزيران الماضي"، لافتةً الى أن "بزشكيان أصيب بجروح طفيفة في منطقة القدم أثناء الخروج من الاجتماع".

وذكرت "فارس"، أن "هجوم إسرائيل على اجتماع مجلس الأمن القومي الإيراني في 16 حزيران نفذ بأسلوب مشابه لاغتيال نصر الله".