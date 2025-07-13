أشار النائب سيمون أبي رميا، تعليقاً على ما يتمّ تداوله في بعض الأوساط، الى أنه "سواء أكان الكلام المتداول مجرّد نكتة سمجة، أو هدفًا جهنّميًا، أو تهديدًا خبيثًا، فإن أرض لبنان الخالدة لم تكن يومًا، ولن تكون أبدًا، تابعة لا لبلاد الشام ولا لأي بلد آخر".
وأضاف: "لبنان واحد موحّد، أرضًا وشعبًا، سيّدٌ على كلّ أراضيه، ومستقلّ عن كلّ الخارج"، مؤكدًا: "هذا عهدنا، هذا مصيرنا، وهذا قرارنا".
كانت هذه تفاصيل خبر أبي رميا: أرض لبنان الخالدة لم تكن يومًا ولن تكون أبدًا تابعة لا لبلاد الشام ولا لأي بلد آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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