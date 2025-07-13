الراعي: حين تبنى العائلة على الايمان يبنى الوطن على الرجاء ويبنى لبنان الرسالة

شدّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال القداس الإلهي في الديمان، على أن "حين تُبنى العائلة على الإيمان، يُبنى الوطن على الرجاء، ويُبنى لبنان الرسالة والتلاقي، لبنان العيش المشترك المنظّم في الدستور بروح الميثاق الوطني".
وأشار إلى أن "كل عائلة تعيش حبّها بأمانة تُسهم في بناء لبنان الجديد، لبنان الدولة المتنوعة ثقافيًا ودينيًا، لبنان الرسالة والتلاقي، ولبنان الإنسان والعيش المشترك المنظّم بالدستور".
وختم بالقول: "فلتكن أمّنا مريم شفيعة لنا جميعًا".
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