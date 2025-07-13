فضل الله: التجارب أثبتت أن هذا الوطن لا يقوم إلا بكل طوائفه ومذاهبه

أكد السيد علي فضل الله، خلال لقاء توجيهي مع مديري جمعية المبرّات الخيرية في "قرية الساحة التراثية"، أن المرجع السيد محمد حسين فضل الله كان مشروعه مشروع ​إصلاح شامل​ في هذا البلد على جميع المستويات، إصلاح يسهم في النهوض وجعل البلد أفضل، على صعيد بناء دولة الإنسان، حيث يسود القانون والعدالة.

وأشار فضل الله الى أن "المرجع فضل الله عمل على تأكيد الوحدة الوطنية بين مكونات الوطن وطوائفه المتنوعة، معتبراً أن للجميع حقوقاً وعليهم واجبات في وطن يحكمه مبدأ الكفاءة والشفافية.

وشدد على أن يكون هذا الوطن قويًا، قادرًا على حماية نفسه في مواجهة كل عدوان، ولا سيّما الأطماع الإسرائيلية.

كما أمل فضل الله أن نُقْدِم على مرحلة جديدة، مرحلة بناء الدولة القوية والعادلة، مؤكدًا أن التجارب أثبتت أن هذا الوطن لا يقوم إلا بكل طوائفه ومذاهبه، مشددًا على ضرورة تغليب منطق التوافق على منطق الإقصاء والتهميش والارتهان للخارج.

وختم بالقول: "لقد آن لهذا الوطن أن يرتاح إنسانه من الصعوبات التي يواجهها، وذلك لا يتم إلا بوحدة أبنائه، وتكاتفهم، وتوحيد جهودهم، ووقوفهم معًا في مواجهة كل هذه الضغوط والتحديات."