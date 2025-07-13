"واللا": قد تعود المناورات البرية في وسط غزة إذا فشلت المفاوضات اليوم

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن "المستوى السياسي يتجه لاتخاذ قرار بزيادة الضغط العسكري على ​حماس​"، لافتاً الى أنه "قد تعود المناورات البرية في وسط ​غزة​ إذا فشلت المفاوضات اليوم".

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