إعلام إسرائيلي: الشرع حضر اجتماعاً واحداً على الأقل مع مسؤولين إسرائيليين في أذربيجان

كشفت قناة "I24" الإسرائيلية، أنّ الرئيس السوري، أحمد الشرع، حضر اجتماعاً واحداً على الأقل مع مسؤولين إسرائيليين في أذربيجان.

وأكد مصدر سوري مقرّب من الشرع للقناة الإسرائيلية إنّ "اللقاء هو عبارة عن سلسلة من اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات بين الجانبين، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى جانب أحمد الدالاتي، منسّق الحكومة السورية في الاجتماعات الأمنية مع "إسرائيل".

ولفت الموقع إلى أنّ الوفد الإسرائيلي يضمّ مبعوثاً خاصاً لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، بالإضافة إلى شخصيات أمنية وعسكرية.

وتهدف الاجتماعات إلى مناقشة تفاصيل إضافية حول الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين "إسرائيل" وسوريا، ومواضيع أخرى تتعلق بإيران وحزب الله، والفصائل الفلسطينية، ومستقبل الفلسطينيين في قطاع غزّة.

كما أشار الموقع إلى أن الاجتماع تضمن "إمكانية فتح مكتب تنسيق إسرائيلي في دمشق، من دون صفة دبلوماسية"، مضيفاً أن "قرار إسرائيل والولايات المتحدة عقد الاجتماعات في أذربيجان يهدف إلى توجيه رسالة إلى إيران".

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