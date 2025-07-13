طلب غريب يطلبه منا الله حين يدعونا الى عدم الخوف حين "تقوم القيامة". فعلى الرغم من الاضطهاد والحروب والخيانة والانقلاب على القيم الانسانية والعائلية و... يقول لنا المسيح: ​لا تخافوا​.

انه طلب غريب في ظروف صعبة، ولكن المسيح يعلم ماذا يقول ودعوته لنا ليست تابعة من قلة إدراك او خطأ في التقدير، بل لافهامنا اننا لا يجب أن نكون من هذا العالم، لانه هو القائل "مملكتي ليست من هذا العالم"... وفي مملكته لا خوف ولا قلق ولا رعب بل هناك فقط محبة. هي المحبة نفسها التي تقضي على كل عوامل التردد والرعدة، انها المحبة الكاملة التي تجعلنا لا نخاف.