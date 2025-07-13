الحماية المدنية تسيطر على حريق ضخم في مول سيراميكا بالقاهرة

أفادت وسائل اعلام مصرية بأن الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق ضخم في مول سيراميكا بالقاهرة. ودفعت قوات أمن الجيزة بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد

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