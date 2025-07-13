الحزب الوطني الإسكتلندي دعا الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين

دعا الحزب الوطني الإسكتلندي الحكومة البريطانية إلى "وقف الأعذار والاقتداء بالدول الأوروبية الأخرى في الاعتراف بدولة فلسطين".
وطلب الحزب من الحكومة البريطانية "وقف بيع الأسلحة لإسرائيل"، لافتا الى ان "فشل الحكومة في استخدام السلطة التي تملكها لإنهاء الصراع في غزة سيجعلها متواطئة تماما فيما وصفه بالمذبحة".
وقال المتحدث باسم الحزب الوطني الإسكتلندي لشؤون الشرق الأوسط بريندان أوهارا إنه "لو كانت الحكومة البريطانية تتمتع بذرة من الإدانة والشجاعة لكانت تملك القدرة على التحرك".
وأضاف "بعد أن شهدنا أسبوعا آخر من المذبحة، يمكن لحزب العمال، بل يجب عليه، أن يبدأ هذا الأسبوع الجديد باتخاذ خطوتين ملموسين".
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