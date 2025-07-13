سلطات نيجيريا أصدرت أحكاما بسجن 44 شخصا بتهمة تمويل الارهاب

أصدرت سلطات ​نيجيريا​ أحكاما بالسجن تصل إلى 30 عاما بحق 44 شخصا من تنظيم بوكو حرام بتهمة تمويل أنشطة إرهابية، وفقا لما ذكره متحدث باسم وكالة مكافحة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم مركز مكافحة الإرهاب النيجيري آبو مايكل في بيان، إن "المدانين هم من بين 54 مشتبها بهم مثلوا أمام أربع محاكم مدنية شُكلت خصيصا في قاعدة عسكرية ببلدة كاينجي بولاية النيجر الوسطى".

أضاف مايكل في بيانه أن المحاكم أصدرت أحكاما بحق المدانين "تراوح بين السجن من 10 إلى 30 عاما مع الأشغال الشاقة"، مشيراً الى أنه "مع هذه الإدانات الأخيرة، تكون نيجيريا قد اختتمت 785 قضية تتعلق ب​تمويل الإرهاب​ وجرائم أخرى متصلة بالإرهاب، مع إرجاء عشر قضايا متبقية إلى موعد لاحق".

وكانت نيجيريا قد استأنفت الأربعاء محاكمة المشتبه بهم بعد سبع سنوات من تعليقها الاجراءات القضائية لأكثر من ألف شخص يشتبه بصلتهم بالمجموعة الجهادية التي تشن تمردا منذ عام 2009 لإقامة خلافة إسلامية.