عباس أصدر قرارًا بضم "أمن السفارة الفلسطينية" في لبنان إلى قوات الأمن الوطني الفلسطيني

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارًا بإلحاق وحدة "الأمن والحماية" التابعة لسفارة فلسطين في لبنان بقوات ​الأمن الوطني الفلسطيني​ في الساحة اللبنانية، بأفرادها وعتادها كافة، وفق ما نقلت قناة "الجديد".

وبموجب القرار، تُصبح الوحدة خاضعة كليًا لأوامر قائد قوات الأمن الوطني في لبنان، وتلتزم بتنفيذها وفق التسلسل العسكري المعتمد.