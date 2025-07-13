عباس أصدر قرارًا بضم "أمن السفارة الفلسطينية" في لبنان إلى قوات الأمن الوطني الفلسطيني

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أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارًا بإلحاق وحدة "الأمن والحماية" التابعة لسفارة فلسطين في لبنان بقوات الأمن الوطني الفلسطيني في الساحة اللبنانية، بأفرادها وعتادها كافة، وفق ما نقلت قناة "الجديد".
وبموجب القرار، تُصبح الوحدة خاضعة كليًا لأوامر قائد قوات الأمن الوطني في لبنان، وتلتزم بتنفيذها وفق التسلسل العسكري المعتمد.
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