رئيسة المكسيك: سنتوصل إلى اتفاق مع حكومة أميركا بشأن الرسوم الجمركية

أبدت رئيسة ​المكسيك​ كلاوديا شينباوم ثقتها، بالتوصل الى اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية حول الرسوم الجمركية، بعدما أعلن نظيرها الأميركي ​دونالد ترامب​ فرض رسوم نسبتها 30 في المئة على الصادرات المكسيكية.

وقالت شينباوم "سنتوصل الى اتفاق مع حكومة أميركا"، مضيفة أن إجراء مفاوضات سيتيح الحصول على "شروط أفضل" في الأول من آب، موعد تطبيق الرسوم الجديدة.

وتأتي الرسوم الأميركية الجديدة بعد انتهاء مهلة 90 يوما، كان ترامب منحها لمختلف الشركاء التجاريين من الدول لإعطاء مجال التفاوض على اتفاق حالي.

وقال ترامب عن الدول التي لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن مع انتهاء المهلة في 9 من شهر تموز، إنّه ستفرض عليها رسوم بنسبة 15% أو 20% من الرسوم الجمركية.